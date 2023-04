Te znaki zodiaku są największymi pesymistami. Nie potrafią cieszyć się życiem

Byk – każda drobna zmiana jest dla niego końcem świata

Byk nie ma łatwego charakteru, to człowiek bardzo uparty, konserwatywny w swoich poglądach, a do tego sztywny. Nigdy nie zmienia zdania, nawet jeśli jest w błędzie. Nie potrafi się zaadaptować do nowej sytuacji. Najmniejsza zmiana codziennej rutyny stanowi dla niego koniec świata. Z góry wie, że wszystko się nie uda, i zapewne znajdzie się ktoś, kto uzna, że to właśnie jego wina. Każde słowo krytyki traktuje jako atak na siebie. Problem nigdy nie tkwi w nim samym, to świat i ludzie się na niego uwzięli. Z takim nastawieniem trudno optymistycznie patrzeć w przyszłość…