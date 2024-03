Horoskop dzienny – 11 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 11.03.2024

Byk może czuć się przytłoczony wszystkim, co ma do zrobienia. Osoby, które niedawno zaczęły nową pracę, poczują, że nie mają pojęcia, za co powinny się najpierw zabrać, co wywoła w nich niepotrzebną frustrację. Nie jest to łatwe dla ambitnego i upartego Byka, ale jeśli czegoś nie wie, powinien się otwarcie przyznać i poprosić o pomoc. Duma okaże się w tym przypadku bardzo złym doradcą.