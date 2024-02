Zdrada to dla nich koniec związku. Te znaki nigdy nie wybaczają

Byk najwyżej ceni sobie wierność i lojalność

Osoby urodzone w tym znaku nie traktują miłości i związków międzyludzkich lekko. Jak wiele spraw w życiu Byka – to również jest inwestycja, która musi się zwrócić. Najwyżej ceni sobie poczucie bezpieczeństwa, więc również w romantycznym związku musi się czuć pewnie – wymaga lojalności i zaufania, które stanowi dla niego najwyższą wartość. Jeśli ktoś to zaufanie raz zawiedzie, nie ma drogi powrotu. Byk już nigdy ponownie nie zaufa partnerowi, który go zawiódł. Należy również do znaków wyjątkowo upartych, więc gdy raz zdecyduje się kogoś znienawidzić, nigdy nie zmieni zdania.