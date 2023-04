Horoskop dzienny – 12 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, środa 12.04.2023

Byk, zmotywowany przez sprzyjającą koniunkcję planet, postanowi nawiązać kontakt ze znajomym, którego ostatnio ignorował. Trudno określić, co zepsuło tę relację, mimo że była wartościowa i przynosiła obu stronom dużo satysfakcji. Wina jednak prawdopodobnie leżała po stronie Byka i jego pracoholizmu – gdy jest skupiony na określonym zadaniu, zapomina o całym świecie. Dlatego to on pierwszy powinien wyciągnąć rękę na zgodę.