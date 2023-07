Horoskop dzienny – 12 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, środa 12.07.2023

W środę Byki rzucą się w wir pracy. Środek tygodnia to dla ich trudny moment, gdy uświadamiają sobie, ile jeszcze mają do zrobienia i jak mało czasu na wszystko. Powinny nauczyć się lepiej panować nad skłonnością do pracoholizmu i wiecznego martwienia się o wszystko. Szkoda, że nie słuchają tych dobrych rad i męczą się dalej. Dzisiaj być może zastąpią w czymś kolegę, który sobie na to nie zasłużył.