Wyjątkowo mściwe znaki zodiaku. Rozstanie będzie bolesne

Bliźnięta – tylko one mogą zerwać

Partner urodzony w znaku Bliźniąt uchodzi za trudnego. To prawda, że na początku znajomości, kiedy mu zależy, potrafi być czarujący i ukochanej osobie przychylić nieba. Jednak nastroje u Bliźniąt szybko się zmieniają i z miłosnej chmury łatwo spaść do otchłani rozpaczy. Bliźnięta nie radzą sobie również z zawodem miłosnym. Jeśli zostaną porzucone, nigdy się z tym nie pogodzą. Będą dzwonić, przepraszać, nalegać i manipulować partnerem, próbując zmusić go do zmiany zdania. Jeśli się zgodzi, czeka go identyczna huśtawka nastrojów, bo Bliźnięta nigdy się nie zmieniają. Jeśli to partner postawi na swoim, Bliźnięta znajdą sposób, aby się na nim zemścić. Inaczej sytuacja wygląda, gdy to Bliźnięta z kimś zrywają. Wtedy znikają błyskawicznie – bez dyskusji.