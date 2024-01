Horoskop dzienny – 12 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, piątek 12.01.2024

Mars w trygonie z Jowiszem zachęca, aby zadbać o swój portfel. Jeśli Koziorożec ma na to jakiś ciekawy pomysł, powinien jak najszybciej wprowadzić go w życie, zanim sprzyjający okres minie. Osoby urodzone w tym znaku muszą też poświęcać więcej czasu swoim bliskim. Przedłużające się zaniedbywanie relacji może łatwo i zupełnie niepostrzeżenie doprowadzić do ich końca.