Horoskop dzienny – 13 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, czwartek 13.04.2023

Wraz z nadejściem czwartku humor Skorpionów wyraźnie się popsuje. Przez cały tydzień czekały na ważną informację, która jednak do nich nie dotarła. Frustracja rośnie, a nie ma nikogo, na kim można by ją wyładować… Zresztą, zamiast się mścić na przypadkowych osobach, Skorpion powinien udać się wprost do źródła i po prostu przypomnieć, że czeka na wiadomość. Komunikacja to klucz do sukcesu.