Horoskop dzienny – 14 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, czwartek 14.12.2023

W rodzinie bywa czasami ciężko, ale mimo to nie warto kłócić się od drobiazgi. W czwartek Raki mogą się znaleźć w dość drażliwym nastroju i same doszukiwać się w zachowaniu bliskich jakichś błędów, do których mogłyby się przyczepić. To bardzo zły pomysł. Zanim Rak rozpocznie festiwal pretensji, powinien głęboko odetchnąć i policzyć do dziesięciu. W ten sposób złość sama minie – bez ofiar w ludziach.