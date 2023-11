Ci mężczyźni to urodzeni zdrajcy. Oto lista imion

Piotrek to prawdziwy król niebieskich ptaków. Będzie ci obiecywał złote góry, ale to tylko słowa. Gdy obietnicę przyjdzie spełnić, nagle zniknie, stwierdzając, że to jednak nie było to. Nie martw się, to nie twoja wina. Po prostu kolejna kandydatka okazała się bardziej atrakcyjna i teraz to ona słucha, że Piotruś kocha na zawsze i na wieczność.