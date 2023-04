Horoskop dzienny – 14 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, piątek 14.04.2023

W życiu Bliźniąt wszystko idzie jak po maśle. Osoby urodzone w tym znaku mogą skupić się już tylko na weekendzie, który przyniesie im kilka miłych niespodzianek. Jedna rada: lepiej, żeby nie przerywały wykonywanego zadania w połowie i nie zostawiały go na poniedziałek. Piątek ma swoje prawa, ale i tak powinny dokończyć to, co robią, jeśli tylko jest to możliwe. Nowy tydzień warto zacząć z czystym kontem.