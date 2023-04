Najgorsi mężowie wśród znaków zodiaku. Za nich nie warto wychodzić za mąż

Byk jest nie tylko uparty, ale i wybredny. Niełatwo go złapać!

Mężczyźni urodzeni w tym znaku zodiaku to pracoholicy. Nie potrafią postawić partnerki na pierwszym miejscu, bo zawsze jest coś ważniejszego: praca, rozwój, zainteresowania. Mają mnóstwo obowiązków i spraw do załatwienia (często zmyślonych), wśród których miłość łatwo może zginąć – z tej prostej przyczyny, że nie znajduje się aż tak wysoko na liście priorytetów Byka. Kobieta u jego boku jest tylko dodatkiem, jak kwiatek do kożucha.