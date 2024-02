Horoskop dzienny – 16 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, piątek 16.02.2024

Dla Raka nadejdą lepsze czasy. Przede wszystkim do piątku uwolni się od jakiegoś nieznośnego obowiązku, który był trudny i/lub wyjątkowo mu ciążył. Dzięki temu odzyska wiele pozytywnej energii, którą będzie mógł teraz zainwestować w inne działania. Rak to znak delikatny i wrażliwy – te cechy powinien w sobie pielęgnować, jednak musi mieć na to czas. Jeśli go brakuje, musi go sobie wywalczyć.