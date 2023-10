Horoskop dzienny – 16 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, poniedziałek 16.10.2023

Waga z nową energią zabierze się do wykonywania zadań, które od dawna odwlekała. Owszem, może okazać się to nieprzyjemne, ale warto mieć to z głowy. Gdy już pozbędzie się problemu, będzie mogła skupić się na tym, co naprawdę lubi. Wieczorem Wagi spędzą czas z rodziną, wspólne aktywności pozwolą wzmocnić więzi emocjonalne w rodzinie. Dzięki temu pójdą spać szczęśliwe i usatysfakcjonowane.