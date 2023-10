Korpohoroskop. Znaki zodiaku, które osiągną sukces w pracy

Lew – szef wszystkiego

Osoby urodzone w znaku Lwa słyną z tego, że są bardzo ambitne i… do celu dążą po trupach. Nie pozwolą, aby ktokolwiek okazał się od niech lepszy, muszą być zawsze w centrum i nieustannie walczyć o swoje. Lwy zostały stworzone do korporacyjnego wyścigu szczurów, gdzie mają największą szansę na sukces. Chętnie zostaną dłużej, będą pracować ciężej, aby wykazać się swoimi umiejętnościami. Nie pozwolą nikomu się pokonać, bo są absolutnie przekonane, że to właśnie im należy się awans i podwyżka. To fakt, że Lwy błyskawicznie pną się po korporacyjnej drabinie i z czasem zostają poganiaczami… to znaczy szefami w innych zespołach.