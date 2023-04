Horoskop dzienny – 18 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, wtorek 18.04.2023

We wtorek Byk poczuje się nieco zmęczy, powinien jednak zagryźć zęby i twardo dążyć do swojego celu. Dzięki determinacji uda mu się wiele osiągnąć, dlatego nie może się teraz poddawać. Jego starania zostały już zauważone przez przełożonych, którzy uważnie go obserwują. Czeka go wspaniała nagroda, jeśli tylko wytrwa do samego końca. Na razie może wynagrodzić i dopieścić się sam – np. smaczną kolacją.