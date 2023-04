Uwodziciele i podrywacze. Od tych znaków warto trzymać się z daleka

Bliźnięta przyciągają elokwencją, zawodzą zaufanie

Osoby urodzone w znaku Bliźniąt wyróżnia naturalny urok i swoboda. Są błyskotliwe, wygadane i przebojowe, co ułatwia im nawiązywanie kontaktów. Nie boją się ani zagadać, ani szybko przejść do odważniejszych propozycji. Gdy chcą kogoś zauroczyć, udają wielkich światowców. Ze swadą opisują swoje mniej lub bardziej zmyślone przygody, aby komuś zaimponować. Kiedy już zdobędą uwagę upatrzonej osoby, przystępują do ataku. Bliźnięta mogą obiecywać złote góry, jednak nie warto wierzyć ich obietnicom. Chcą się tylko zabawić, nie planują się wiązać.