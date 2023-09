Horoskop dzienny – 18 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, poniedziałek 18.09.2023

Osoby urodzone w znaku Lwa czeka gwałtowny powrót do smutnej rzeczywistości, który okaże się wyjątkowo ciężki. Dlatego w poniedziałek trzeba będzie się oszczędzać, nie angażować zbytnio w obowiązki i odmawiać, kiedy to tylko możliwe. Lew w pracy powinien się szanować, inaczej współpracownicy i szefowie wejdą mu na głowę. A przecież to on jest w tym towarzystwie prawdziwą alfą.