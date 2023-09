Horoskop dzienny – 20 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, środa 20.09.2023

Zodiakalne Strzelce nie powinny oczekiwać zbyt wiele po środzie, która upłynie w cieniu negatywnej kwadratury Marsa do Jowisza. Jeśli coś im się dzisiaj nie uda, nie powinny brać tego do siebie – przy takim układzie planet ciężko odnieść sukces. Strzelec jest jednak szczęśliwym znakiem zodiaku, więc na pewno los wkrótce znowu się do niego uśmiechnie. Dostał dużo dowodów, że gwiazdy są mu przychylne.