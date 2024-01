Horoskop dzienny – 21 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, niedziela 21.01.2024

Jako znak wrażliwy, Rak powinien szczególnie dbać nie tylko o swoją fizyczną kondycję i odporność, ale przede wszystkim pamiętać o higienie psychicznej. W niedzielę ktoś może łatwo wyprowadzić go z równowagi, jednak lepiej będzie dla wszystkich, jeśli nie straci głowy. To przecież to głównie Rak łagodzi rodzinne konflikty, więc gdy go zabraknie, może rozpętać się prawdziwe piekło.