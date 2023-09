Horoskop dzienny – 21 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, czwartek 21.09.2023

Słońce w opozycji do Plutona przyniesie Rakowi pewne problemy z upartymi osobami, które spróbują za wszelką cenę narzucić mu swoje zdanie. To kiepski pomysł, bo chociaż Rak sprawia pokorne wrażenie, przyciśnięty do muru potrafi walczyć o swoje. I słusznie, ponieważ coś, na co wszyscy wokół tak naciskają, okaże się spektakularną klęską. Lepiej dla Raka, aby nie był częścią tej katastrofy.