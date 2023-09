Mężczyźni o tych imionach zmieniają żony. Pierwsza nie wystarczy

Za pierwszym razem niedojrzali, ale zmieniają się z czasem

Marek najczęściej został zaciągnięty do ołtarza pod przymusem, a przynajmniej sam tak twierdzi. Pierwsza żona miała go zniewolić. Jeśli wciąż źle się wyraża o byłej partnerce, najlepiej uciekaj. O tobie później powie to samo.