Horoskop dzienny – 22 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

W taki dzień Baran łatwo może się zapomnieć, a później tego żałować. Osobami urodzonymi w tym znaku rządzą namiętności oraz wojowniczy Mars, dlatego jeśli na coś się uprą, trudno zmusić ich do zmiany zdania. Barany na pewno nie powinny się w czwartek objadać – bo zdecydowanie z tym przesadzają – ani flirtować, bo trafią tylko na wyjątkowo wybrakowane egzemplarze.

Byk – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Byki nie mają ostatnio szczęście do kontaktów z ludźmi. Nie potrafią znaleźć wspólnego języki ani z tymi, od których ich los jest bezpośrednio uzależniony, ani z osobami, na których im naprawdę zależy. Może jednak podchodzą do tego ze złej strony i powinny się nieco zastanowić nad swoim nastawieniem? Albo bardziej pilnować tego, co mówią i do kogo. Nieprzemyślane słowa potrafią ranić.

Bliźnięta – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Wenus w koniunkcji z Marsem przynosi Bliźniętom silne pragnienia, które napotkają poważne przeszkody w realizacji. Przedstawiciele tego znaku będą wyjątkowo pobudzeni i niespokojni, co może niektórym działać na nerwy. Jeśli Bliźnięta komuś się narażą albo zaczną zbyt wiele i szczerze mówić, wpadną w tarapaty, z których tak łatwo się nie wyplączą – na pewno nie bez strat.

Rak – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Wenus w koniunkcji z Marsem okaże się łaskawa dla wrażliwego Raka, który może liczyć w czwartek na wiele dowodów uznania ze strony partnera. Może romantyczna kolacja albo wieczora wycieczka do miasta? Czuły gest sprawi, że Rak poczuje się doceniony jak nigdy przedtem. Stałe związki w pełni rozkwitną, a osoby samotne zapragną w końcu wyznać komuś swoje ukryte uczucia.

Lew – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

W życiu Lwa szykują się duże zmiany. Niektóre osoby urodzone w tym znaku wreszcie dojrzały do podjęcia decyzji, którą zbyt długo odwlekały. Nie wszystkie zmiany oczywiście wyjdą im na dobre. Ci, którym może się marzyć spalenie za sobą mostów, powinni się chwilę zastanowić. Czy na pewno chcą się odcinać od wszystkiego? Przyjdzie czas, że mogą tego jednak gorzko pożałować.

Panna – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Spokojna i zrównoważona Panna będzie w czwartek zauważalnie mniej spokojna. Wenus w koniunkcji z Marsem pobudzi pewne uczucia, które do tej pory trzymała głęboko ukryte. Z pewnymi sprawami trudno jej będzie sobie poradzić, zwłaszcza z dręczącym poczuciem zawodu, które przysłoni wszystko inne. Panna musi jakoś zagryźć zęby i przepracować te negatywne uczucia.

Waga – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Czwartek upłynie Wadze spokojnie i niekoniecznie pracowicie. Ktoś lub coś odwróci jej uwagę w decydującym momencie i ciężko będzie jej się później pozbierać. Mogą pojawić się drobne problemy lub nieporozumienia, ale nic poważnego. W każdym razie, pod koniec dnia sytuacja powinna się wyjaśnić, problem uda się naprawić i wszystko znów zacznie się układać. Wieczór Waga powinna poświęcić sobie.

Skorpion – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

U Skorpionów dzień zapowiada się na wyjątkowo pracowity, choć nie będą miały na to ani energii, ani ochoty. Skupienie przyjdzie im ciężej niż zwykle, mogą też napotkać niespodziewane problemy w postaci pewnej intrygi, którą ktoś wokół nich tka. Na szczęście Skorpiony są na tyle inteligentne, by przewidzieć kolejne kroki przeciwnika i powstrzymać go, zanim zacznie szkodzić.

Strzelec – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Strzelec nie powinien w czwartek wdawać się w rywalizację, mimo że Wenus w koniunkcji z Marsem może go do tego dopingować. Ognisty znak gdzieś musi wyładować nadmiar energii – i lepiej, aby nie zdecydował się na to w pracy. Flirty w miejscu zatrudnienia to równie fatalny pomysł, który może się skończyć poważną rozmową z przełożonym. W taki dzień lepiej na siebie uważać.

Koziorożec – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Cały dzień Koziorożca zdominuje raczej ponury nastrój. Nie będzie zdolny do konsekwentnego działania, niewiele rzeczy mu się w czwartek uda. Zadania, za które się zabierze, prawdopodobnie zakończą się niepowodzeniem. Ważne obowiązki lepiej zostawić na kolejne dni. Wenus w koniunkcji z Marsem nie współgra dobrze z tym znakiem, dlatego nie pozwoli mu się wykazać.

Wodnik – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Wodnik w czwartek nie będzie zbyt produktywny. Pojawi się całe mnóstwo spraw, które zostanie zmuszony ogarnąć, chociaż nie będzie miał na to ochoty. Praca zacznie mu iść opornie – a wręcz wcale. Sam sobie zgotował ten los, ponieważ mógł niektóre rzeczy załatwić wcześniej, jednak odkładał to do ostatniej chwili. Trudno, teraz musi zmierzyć się z nieciekawymi konsekwencjami.

Ryby – horoskop dzienny, czwartek 22.02.2024

Zodiakalne Ryby napotkają problem, z którym nie poradzą sobie tak łatwo ani szybko, jak im się początkowo wydawało. Ta sytuacja może się przeciągnąć na kilka kolejnych dni, psując humor oraz spędzając sen z powiek. Na szczęście idealne rozwiązanie w końcu znajdzie się samo. W przypadku wątpliwości warto posłuchać rady znajomego, ale tylko takiego, który budzi absolutne zaufanie.