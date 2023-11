Horoskop dzienny – 25 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, sobota 25.11.2023

Waga powinna dzisiaj zachować daleko posuniętą ostrożność w relacjach towarzyskich. Byłoby nieprzyjemnie, gdyby dała się zauroczyć komuś, kto absolutnie na nią nie zasługuje – a wręcz może wykorzystać jej naiwność do złych celów. Nie warto wtrącać się też w konflikty w gronie znajomych czy rodziny. Skłócone strony muszą wyjątkowo same dojść do porozumienia, mediacja im zaszkodzi.