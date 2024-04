Horoskop dzienny – 26 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Właśnie tego dnia Baran poczuje, że z jego ramion spadł ogromny ciężar. Być może właśnie podjął ważną decyzję, nad którą długo łamał sobie głowę. Osoby urodzone w tym znaku powinny ufać swojej intuicji, ponieważ rzadko je zawodzi. Jeśli utknęły w sytuacji, w której nie czują się komfortowo, muszą jak najszybciej się od niej wyzwolić. Gdy to zrobią, humor natychmiast im się poprawi, a życie znów stanie się piękne.

W życiu Byka do głosu mogą powrócić dawne problemy, które wydawały się rozwiązane dawno temu. Niestety, odezwą się ponownie niczym smętne echo z przeszłości. Nie da się ich długo ignorować, trzeba będzie coś postanowić, nawet jeśli Byk wybitnie nie ma na to ochoty. W najbliższych dniach szczególnie ważny będzie odpoczynek, zwłaszcza psychiczny. Ta sfera była ostatnio nieustannie zaniedbywana.

Piątek jest takim dniem, w którym łatwo dać się skusić. Nic zatem dziwnego, że Bliźnięta mogą właśnie teraz poczuć nagły impuls do podjęcia ryzyka lub wypróbowania czegoś zupełnie nowego. Muszą jednak najpierw dobrze to przemyśleć i być świadome ewentualnych konsekwencji. Oczywiście nie należy bać się nowych wyzwań, ale wszystko w granicach rozsądku (i bezpieczeństwa).

Czyjeś zachowanie będzie Raka wyjątkowo irytować w piątek, który zapowiadał się na spokojny dzień pozbawiony jakichkolwiek stresów. Niestety, czasami jeden człowiek potrafi zrujnować humor na cały dzień. Rak musi się postarać go zignorować, a zamiast tego intensywnie myśleć o weekendzie, który pozwoli mu odpocząć od ludzi, których nie lubi, w gronie tych, na których mu najbardziej zależy.

Ostatni dzień przed weekendem pozornie sprzyja relaksowi, ale nie u Lwa, który na pewno wymyśli sobie jakieś dodatkowe zajęcie. Szkoda, bo może tego szybko pożałować. Gdy tylko ktoś wyczuje w nim potencjał na ochotnika, może go wciągnąć w ciąg zadań, które nie mają końca. Osoby urodzone w tym znaku muszą mierzyć siły na zamiary, zanim zgodzą się wykonywać za kogoś obowiązki.

Skorpiony będą silnie zmotywowane do działania. Muszą nadrobić straty, których przypadkiem sobie narobiły, gdy niedawno doświadczyły znacznego spadku formy. Przed nimi wciąż wiele pracy, bo jako znak wyjątkowo ambitny, muszą teraz pokazać, na co je naprawdę stać. Wypoczną dopiero, kiedy poczują, że ich zawodowa pozycja została oficjalnie potwierdzona i zabezpieczona.

Strzelec będzie musiał pokazać, jak dobrze radzi sobie w stresowych sytuacjach. Ktoś go do tego zmusi swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Na szczęście osoby urodzone w tym znaku mają mnóstwo charyzmy, dzięki temu z łatwością potrafią wybrnąć z trudnych sytuacji. Ba, mają nawet szansę zaimponować innym współpracownikom swoją postawą. Ich akcje w pracy mocno wzrosną.

Nastrój Wodnika może się pogorszyć, dlatego istotne jest, aby miał przy sobie przyjaciół, którzy dobrze rozumieją jego emocjonalne potrzeby. Osoby spod tego znaku zodiaku muszą czuć się kochane i szanowane. Kwitną, gdy poświęca się im uwagę. Jeśli podczas weekendu Wodnik nadal będzie się kiepsko czuł, powinien zorganizować jakieś towarzyskie spotkanie, które podniesie go na duchu.

W piątek Ryby poczują kreatywny nastrój, który pozwoli im w artystyczny sposób wyrazić to, co od pewnego czasu im w duszy gra. Nie powinny się wstydzić swoich uczuć, nawet jeśli mogą im się wydawać trudne. Otwartość, szczerość i życie w zgodzie ze sobą to zawsze najlepsza polityka. Nie można popełnić błędu, słuchając podszeptów swojego serca, choć można się tak wpakować w przejściowe tarapaty.