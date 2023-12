Horoskop dzienny – 27 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, środa 27.12.2023

Środa u Raka okaże się bardzo aktywnym dniem. Wiele zaległych spraw trzeba będzie załatwić na już, odwiedzić różne miejsca i porozmawiać z wieloma ważnymi osobami, których nastawienie do Raka będzie mniej lub bardziej zniechęcające. To nie ma znaczenia. Na szczęście wielka empatia Raków pozwoli im dotrzeć do każdego i jakoś przekonać go do swoich racji. Dzięki temu jakoś przetrwają ten trudny dzień.