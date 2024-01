Horoskop dzienny – 27 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, sobota 27.01.2024

W najbliższych dniach osoby urodzone w znaku Strzelca będą wyjątkowo niespokojne. Obudzą się w nich dawne ambicje i nagle wszystko, co do tej pory osiągnęły, wyda im się błahe i niewystarczające. Trudno będzie z nimi wytrzymać pod jednym dachem, ich zmienne nastroje staną się nie do zniesienia. Niestety, uspokoją się dopiero po pełnym wzlotów i upadków weekendzie.