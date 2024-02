Horoskop dzienny – 28 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Barany poczują, że muszą się wykazać. Uznają, że robią za mało – na tyle mało, że powoli staje się to niebezpieczne dla ich przyszłości. Osoby, które liczą na awans, powinny starać się dwa razy bardziej, możliwe, że w końcu zostaną zauważone. Jeśli Baran otrzyma szansę, na pewno dobrze ją wykorzysta. Nawet beztroscy przedstawiciele tego znaku nie będą mieli w środę problemów ze skupieniem uwagi.

Byk – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Byki mogą liczyć w środę na dobre wiadomości. Merkury w koniunkcji ze Słońcem sprawi, że ktoś będzie miał mu coś ważnego do zakomunikowania, więc Byk powinien skupić się na słuchaniu. Jakaś sprawa się wyjaśni, ktoś odezwie się po długiej przerwie, krewny lub znajomy zadzwoni, aby podzielić się ważną informacją. Wszystko to wprawi Byka w dobry humor, który nie opuści go do końca dnia.

Bliźnięta – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Wiele osób urodzonych w znaku Bliźniąt skupia się głównie na sprawach osobistych i nie ma cierpliwości do pracy. Na szczęście dla nich ich kariera zawodowa będzie rozwijać się stabilnie – muszą tylko wykonywać w miarę profesjonalnie swoją część obowiązków. W środę mogą się spotkać z atrakcyjną propozycją. Czasem takie niespodzianki od losu przychodzą zupełnie nieoczekiwanie.

Rak – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Merkury w koniunkcji ze Słońcem nieco przygasi w środę Raka, który stanie się wyjątkowo małomówny i zamknięty w sobie. Pochłoną go własne, nie zawsze wesołe myśli. Rak będzie miał kilka ważnych spraw do przemyślenia. Dotyczy to głównie osób, które znalazły się na rozdrożu i nie wiedzą, w którą stronę teraz ruszyć. Nie są to łatwe decyzje, bo wymagają czasu i głębokiego namysłu.

Lew – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Lwy muszą bardzo uważać, aby tego dnia nikogo nie urazić. Zwykle są wygadane, jednak Merkury w koniunkcji ze Słońcem zadziała na ich niekorzyść. Mogą poczuć pokusę, aby być zbyt szczere i podzielić się z kimś swoimi prawdziwymi myślami na jego temat. Nie każdy to zniesie, więc atmosfera błyskawicznie się popsuje. Lwy nie tylko narażą się na niezrozumienie, ale mogą również wzbudzić słuszny gniew.

Panna – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Życie Panien układa się ostatnio pozytywnie – i zgodnie z planem. Jest to znak, który niczego nie pozostawia przypadkowi. Środę poświęcą na dokończenie pewnych spraw, które wisiały nad ich głowami. Mogą spotkać się z pewną prośbą, której nie będą miały ochoty spełnić, ale niezręcznie będzie im odmówić. Czasami trzeba się poświęcić. Wymiana przysług może stanowić wartościowy kapitał.

Waga – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Waga nie powinna się odzywać, jeśli nie ma nic ważnego do powiedzenia. Jeśli wyrwie się przed szereg, udzielając rad, o które nikt nie prosił, łatwo wpakuje się w kłopoty. Merkury w koniunkcji ze Słońcem jest w takich sprawach wyjątkowo złym doradcą, dlatego w środę lepiej słuchać niż mówić. Takie nastawienie wszystkim wyjdzie na dobre, ponieważ słuchanie ostatnio wybitnie wyszło z mody.

Skorpion – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

W tym tygodniu praca nie będzie tak bardzo jak zwykle dominować nad życiem Skorpiona. Nawet spodoba mu się taka chwila oddechu, choć nie ma co ukrywać, że nie będzie trwała długo. Znak tak ambitny szybko wróci do dawnych nawyków, ale na razie może cieszyć się zakupami i wolnością. Zalecane są spacery oraz inne aktywności na świeżym powietrzu. Trzeba zbierać siły na wiosnę.

Strzelec – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Pod wpływem Merkurego w koniunkcji ze Słońcem Strzelce zapragną w jakiś sposób wyrazić skomplikowane emocje, które od pewnego czasu nimi targają. Ten znak nie jest specjalnie wrażliwy, zatem może mieć problemy w przypadku rozmów o uczuciach – trzeba dać mu czas i przestrzeń. Kiedy zapragnie się otworzyć, warto go cierpliwie wysłuchać. Dzięki temu poczuje się znacznie lepiej.

Koziorożec – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Merkury w koniunkcji ze Słońcem sprawi, że Koziorożec zapragnie w środę odłączyć się od otaczającego go chaosu i skupić na własnych sprawach. Najlepiej będzie zostawić go w spokoju, aby mógł odpocząć w swoim własnym towarzystwie. Próby narzucania się Koziorożcowi mogą się skończyć nieprzyjemnie. Będzie miał niewiele cierpliwości i zirytowany szybko i dość agresywnie wybuchnie.

Wodnik – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Środa w życiu Wodnika – wbrew kosmicznym tendencjom – zapowiada się bardzo pozytywnie. Uda mu się wyjaśnić pewną sprawę, która od dawna utkwiła w zawieszeniu. Wyzwoli się również z uciskających go więzów i blokad, dzięki czemu będzie mógł odważniej ruszyć do przodu. Gdy to wszystko się dokona, osoby urodzone w tym znaku poczują się wyzwolone i szczęśliwsze.

Ryby – horoskop dzienny, środa 28.02.2024

Merkury w koniunkcji ze Słońcem sprawi, że wrażliwe Ryby będą walczyć z wieloma trudnymi emocjami. Poczują się odsunięte na margines zdarzeń, odrzucone, niepotrzebne. Jako z natury delikatne będą się tym przez cały dzień dręczyć i nie zdołają się uwolnić z błędnego koła negatywnych myśli. Dobrze, jeśli będą mieć przy sobie kogoś, kto zdoła je pocieszyć, wyciągając z dołka.