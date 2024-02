Ten znak ma opinię furiata. To najgorszy partner na randkę

Niektórzy wierzą, że właśnie w gwiazdach zapisany jest przepis na idealną randkę, a w tej grupie zdecydowanie przeważają kobiety. Ciekawe badania zlecili właściciele aplikacji randkowej "Finding The One". Na podstawie odpowiedzi użytkowników udało im się ustalić, że 25 procent randkowiczek zwraca pilną uwagę na znak zodiaku potencjalnego partnera – ponieważ niektóre znaki są bardziej pożądane niż inne. Jakiego mężczyzny boją się najbardziej kobiety poszukujące miłości?

Jak wynika z ankiety, największą niechęć wśród użytkowniczek budzi Baran, z którym odmówiłoby randki aż 18 procent kobiet. To prawda, że ten znak nie cieszy się opinią romantycznego kochanka. Jako przedstawiciel żywiołu Ognia może się jawić jako porywczy i niecierpliwy. Baran działa szybko i impulsywnie, a do tego jest uparty, co czyni z niego trudnego partnera. Ponadto osoby urodzone w tym znaku są też niezwykle szczere i zawsze mówią głośno to, o czym myślą, co zapewne nie ułatwia flirtowania i randkowania. Na tym etapie bardziej pożądane są komplementy i słodkie kłamstewka.