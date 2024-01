Horoskop dzienny – 28 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, niedziela 28.01.2024

Bliźnięta powinny skupić się na regeneracji sił. Warto znaleźć chwilę tylko dla siebie i w jakiś sposób się rozpieścić. Niedziela to również dobry dzień na medytację czy refleksję, szczególnie w wypadku osób, które na co dzień nie mają na to czasu lub uważają za niepotrzebne czy śmieszne. Spojrzenie w głąb siebie przynosi jednak niezwykle ciekawe efekty – warto tego spróbować.