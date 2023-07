Horoskop dzienny – 3 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, poniedziałek 3.07.2023

Skorpion nie będzie dzisiaj miał energii do działania. Całą, jaką dysponował, zużył w miniony weekend. Bawił się bardzo dobrze, to prawda, jednak teraz poniesie tego smutne konsekwencje. Zmęczony i niewyspany może być dzisiaj wyjątkowo trudny we współpracy. To zła wiadomość dla osób, które są podwładnymi Skorpiona. Lepiej nie nadepnąć dzisiaj takiemu szefowi na odcisk.