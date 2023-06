Horoskop wakacyjny 2023 – Koziorożec, Wodnik, Ryby. Jakie letnie przygody czekają zimowe znaki?

Koziorożec potrzebuje oddechu

Zodiakalne Koziorożce cały rok żyją pracą. To dla nich nie tylko sposób zarobkowania, ale często również pasja i przyjemność, dlatego w większości przypadków urlop nie kojarzy im się z niczym, na co warto czekać. Wyjazd gdziekolwiek to raczej smutny obowiązek, do którego przymusza Koziorożca partner, rodzina czy znajomi. W tym roku jednak zmieni nastawienie i postanowi otworzyć się na nowe przeżycia.