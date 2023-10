Horoskop dzienny – 5 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, czwartek 5.10.2023

Dzień Wagi upłynie spokojnie. Nie musi się obawiać problemów ani trudnej rozmowy z szefem. Nawet jeśli zostanie wezwana, to tylko po to, aby otrzymać pochwałę za sumienność. Ciekawsze dla Wagi będzie popołudnie spędzone na ciekawym spotkaniu z kimś ze swojej przeszłości, o kim zdążyła dawno zapomnieć. To świetna okazja do wspomnień i sentymentalnej podróży.