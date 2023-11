Horoskop dzienny – 6 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, poniedziałek 6.11.2023

Rak poczuje się silnie zmotywowany, aby nauczyć się czegoś nowego, co umożliwi mu polepszenie swojej sytuacji w obecnej pracy lub poszukanie nowego, lepiej płatnego stanowiska. Nie jest to znak, dla którego praca jest najważniejsza, jednak nawet on może się w końcu poczuć zirytowany, gdy wiecznie omijają go awanse i podwyżki. Rak odkurzy swoją ambicję i sięgnie po więcej.