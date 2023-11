Horoskop dzienny – 9 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, czwartek 9.11.2023

Merkury w sekstylu z Plutonem sprawi, że Lew będzie dzisiaj wyjątkowo bystry. Dzięki temu szybciej upora się ze swoimi obowiązkami i zyska zapas wolnego czasu, który prawdopodobnie spędzi, poprawiając innych i doprowadzając ich tym do szału. Lew powinien wziąć sobie do serca jedną prawdę: "Jeśli nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj". Nikt nie lubi przemądrzałych ludzi.