Horoskop dzienny – 9 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, środa 9.08.2023

Strzelec spędzi ten dzień, myśląc o tym, co mógłby mieć, gdyby podjął w życiu zupełnie inne decyzje. Nie będą to myśli przyjemne, na pewno zepsują mu nastrój, ale w konsekwencji może dojść do bardzo ciekawych wniosków. Po południu osoby urodzone w tym znaku powinny odpocząć. Może warto zrobić dzisiaj coś tylko dla siebie – pobyć trochę w swoim towarzystwie i powoli wrócić do równowagi.