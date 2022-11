Horoskop na grudzień. Te znaki zodiaku muszą mieć się baczności

Koniec roku to szczególny okres, w którym wiele osób ma zdecydowanie więcej wolnego. Wielu spotyka się wtedy z rodzinami, wyjeżdża na krótkie urlopy, aby odrobinę odetchnąć po całym roku pracy. To także nostalgiczny czas, w którym wiele osób podsumowuje to, co wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy, a także kreśli plany i marzenia, które być może uda się wcielić w życie w przyszłości.