To najbardziej kłótliwe znaki zodiaku. Rozmawiając z nimi lepiej waż słowa

Niektórzy stresują się nimi i unikają ich jak ognia, woląc jak najszybciej łagodzić wszystkie nawet najmniejsze punkty zapalne. Innym sprzeczki i awantury zupełnie nie przeszkadzają. Kłótnie, bo o nich mowa, są wpisane w życie społeczne. Gwiazdy mówią, że to, czy należymy do pierwszej, czy do drugiej grupy wyżej opisanych osób zależy od daty naszych urodzin.