"Hot pants" powracają. Wieniawa wystąpiła w nich na nagraniach do "Mam talent"

Julia Wieniawa zebrała na Instagramie ponad dwa miliony obserwujących , z którymi dzieli się swoją codziennością. Teraz są nią nagrania do "Mam talent". Młoda gwiazda pokazuje kulisy całego przedsięwzięcia i nie trzyma swoich stylizacji w tajemnicy, każąc nam czekać do wiosny.

Ostatnio zasiadła za stołem jurorskim w czarnej, dopasowanej kamizelce i błyszczących mikrospodenkach. W ten sposób nawiązała do trendu "no pants" rozpropagowanego już dwa lata temu przez Kendall Jenner. Chodzi w nim o to, by wyglądać jak w zabudowanych majtkach, które mają grać w looku pierwsze skrzypce.