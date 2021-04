Hugh Jackman dziękuje żonie w rocznicę ślubu. Ludzie nie dawali im większych szans

Miłość mimo wszystko

Po kilku tygodniach randkowania chciała zakończyć ich relację, ale on robił wszystko, aby do tego nie dopuścić. Po latach Hugh Jackman przyznał, że był pewien miłości do Deborry bardziej niż czegokolwiek innego w swoim życiu. Nie przeszkadzało mu 13 lat różnicy między nimi.