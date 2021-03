Huśtawka ogrodowa – sprawdzony sposób na dziecięcą beztroskę

Ogród – miejsce, w którym odpoczywamy, relaksujemy się i czerpiemy maksimum z kontaktu z naturą. To również przestrzeń, która kojarzy się z beztroskim dzieciństwem, całymi dniami spędzanymi na świeżym powietrzu i przedłużającym się „jeszcze 5 minut”, gdy mama wołała już na kolację. Jeśli w swoim ogrodzie chcesz mieć namiastkę tej dziecięcej beztroski, postaw w nim wygodną i stylową huśtawkę ogrodową!

Huśtawka ogrodowa – pomysł na relaks w ogrodzie

Łagodne kołysanie pomaga niemowlętom zasnąć, koi i uspokaja. Bujanie zbawiennie działa również na układ nerwowy i organizmy osób dorosłych – właśnie dlatego tak chętnie oddajmy się relaksowi np. w huśtawkach czy fotelach bujanych. Wstawienie takiego delikatnie kołyszącego się mebla to ogrodu to doskonały pomysł! Tylko jaki model wybrać?

Bardzo popularne i obecne w wielu ogrodach są tradycyjne huśtawki ogrodowe. To świetny i bardzo praktyczny mebel – może służyć zarówno jako miejsce do relaksu z książką, jak i dodatkowa ławka dla kilku osób.

A może by tak hamak ogrodowy? Pełni podobną funkcję, co leżaki ogrodowe, ale oprócz tego, że pozwala zrelaksować się w pozycji leżącej, dodatkowo koi przyjemnym bujaniem. Hamaki ogrodowe mają jeszcze jedną zaletę – są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach! Wystarczy najtańszy model, miejsce, do którego można go przymocować (np. dwa drzewa), a relaks doskonały masz gwarantowany! Wiele godnych uwagi modeli hamaków znajdziesz na Homebook.pl.

Dobrym wyborem są również różnego rodzaju fotele ogrodowe. Tradycyjne bujane fotele, kojarzące się z salonem babci, czy przytulne i modne kokony – który z nich wybierzesz?

Huśtawka – must have w twoim ogrodzie

Wśród pomysłów na relaks w ogrodzie wyróżnia się huśtawka. To bardzo praktyczny, ale również modny i stylowy element aranżacji ogrodu czy tarasu. To mebel, który warto wstawić jako uzupełnienie podstawowego kompletu ogrodowego lub potraktować go jako zupełnie indywidualny, osobny element ogrodowej przestrzeni. Huśtawka ogrodowa nie musi kosztować fortuny, a jesteśmy przekonani, że przyniesie wiele radości zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym.

Jaką huśtawkę ogrodową wybrać? Fot.stock.adobe.com

Jaką huśtawkę ogrodową wybrać?

Wybór huśtawki ogrodowej to nie lada wyzwanie – na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i modeli, z których większość prezentuje się pięknie i ma wiele zalet. Podejmując decyzję o zakupie huśtawki ogrodowej, zacznij od przemyślenia jej konstrukcji. Zastanów się, czy huśtawka ma być wisząca (pamiętaj, że musisz mieć odpowiednie miejsce, w którym będziesz mógł ją powiesić) lub taka, która wyposażona jest we własny stelaż (tę możesz postawić w dowolnym miejscu w ogrodzie czy na tarasie).

Zastanów się również, z jakiego materiału ma być wykonana twoja wymarzona huśtawka. Drewniane czy rattanowe wyglądają bardzo naturalnie i są mocno osadzone w najnowszych trendach ogrodowych. Metalowe są znowu niezwykle trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych, a te wykonane z tworzywa sztucznego mogą przybierać dowolne formy i często dostępne są w atrakcyjnych cenach. Które z nich są najlepsze? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie – sam musisz zastanowić się, jakie cechy są dla ciebie najważniejsze.

Ogrodowy hit, czyli huśtawki w stylu scandi boho

Jeśli szukasz huśtawki, która będzie wygodna i praktyczna, a jednocześnie modna i niezwykle stylowa, wybierz krzesło brazylijskie w stylu scandi boho. Jasne beże i delikatne kremowe odcienie, naturalne materiały, frędzle i miękkie poduchy – tak w kilku słowach można opisać te huśtawki, które królują w najmodniejszych wnętrzach na Instagramie (i nie tylko!).

W ogóle nas to nie dziwi – krzesła brazylijskie są bardzo wygodne i sprzyjają odpoczynkowi, a jednocześnie prezentują się wyjątkowo subtelnie, dzięki czemu stanowią idealne dopełnienie ogrodu czy tarasu urządzonego w nielubiącym przesady stylu scandi boho.

Gdzie huśtawkę zawiesić w ogrodzie? Fot.stock.adobe.com

Gdzie ustawić huśtawkę w ogrodzie?

Jak jeszcze bardziej uprzyjemnić sobie spędzanie czasu na huśtawce? Ustawić ją w odpowiednim miejscu! Jeśli wiesz, że delikatne bujanie działa na Ciebie usypiająco, na pewno nie stawiaj huśtawki w nasłonecznionym miejscu – drzemka w pełnym słońcu może skończyć się poparzeniami. W takim przypadku zdecydowanie lepiej sprawdzi się cień.

Ustaw swoją huśtawkę tak, by mieć jak najpiękniejszy widok na swój ogród i pamiętaj, że naturalna zieleń działa kojąco na zmęczone oczy. Widok bujnej, soczyście zielonej roślinności umożliwi Ci jeszcze głębszy relaks.

Huśtawka ogrodowa dla najmłodszychHuśtawki to również (a może nawet przede wszystkim) wspaniała zabawa dla dzieciaków! Jeśli z ogrodu mają korzystać także najmłodsi, koniecznie pamiętaj również o huśtawkach dla dzieci! Dla maluszków najlepiej sprawdzą się kubełkowe huśtawki wyposażone w specjalne pasy, które dają pewność, że roczny czy niewiele starszy ruchliwy smyk będzie w nich bezpieczny.

Starszemu dziecku ogromną frajdę sprawi… własnoręcznie wykonana huśtawka. Możesz wykorzystać starą oponę, zrobić huśtawkę przypominającą bocianie gniazdo lub po prostu połączyć kilka sznurków i grubą deskę, która będzie służyła jako siedzisko.

Huśtawka dla dzieci Fot.stock.adobe.com

Całą zimę czekamy na moment, kiedy zrobi się cieplej i nadejdą dni, kiedy całe popołudnia będziemy spędzać na świeżym powietrzu. Warto zadbać o to, by te chwile spędzone w ogrodzie były jak najprzyjemniejsze i dawały ukojenie po ciężkim dniu. Do pełnego odpoczynku i relaksu niezbędne są wygodne meble ogrodowe, w tym huśtawki, których łagodne bujanie sprawi, że zapomnisz o wszystkich problemach.

Autorka jest redaktorką Homebook.pl.