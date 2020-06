Hydrolat. Czy wiesz czym jest? Odkryj jego zastosowanie i szerokie działanie

Hydrolat uznawany jest za jeden z najważniejszych i najpotrzebniejszych kosmetyków w damskiej kosmetyczce. Każdy z hydrolatów zasługuje na uwagę, ponieważ jeszcze do niedawna nie miały one takiego szerokiego zastosowania, jak obecnie. Jeśli jeszcze nie stosowałaś tego produktu, nadszedł czas, aby to zmienić.

Hydrolat jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż stosowanie klasycznych olejków eterycznych. Głównie dlatego, że olejki wymagają rozcieńczenia, ponieważ w przeciwnym wypadku podrażnią delikatną skórę. Z kolei hydrolat może być używany w wielu formach, zarówno samodzielnie, jak i w duecie z maseczką czy kremem. Co jeszcze warto wiedzieć?

Hydrolat – co to właściwie jest?

Hydrolat jest po prostu wodą kwiatową powstałą w wyniku destylacji pary wodnej z materiałem roślinnym. W procesie wspomnianej destylacji woda, do której przeniknęły rozpuszczalne cząstki kwiatowe i odrobina olejku eterycznego staje się hydrolatem. Jeśli chodzi o działanie, można z kolei porównać go do zamiennika toniku – świetnie oczyści i przygotuje cerę do dalszych czynności pielęgnacyjnych. Hydrolat z powodzeniem posłuży jako baza do skomponowania roślinnej esencji. Wówczas nie musisz przecierać twarzy, tylko wklepać kosmetyk w skórę. Stanowi znacznie łagodniejszą formę, więc bez obaw możesz bezpośrednio stosować hydrolat na twarz.

Hydrolat – jak go stosować?

Hydrolatu możesz używać na wiele sposobów. Spryskaj nim twarz i przetrzyj płatkiem, a rano możesz go użyć jako alternatywa dla środków myjących (ale nie w przypadku cery tłustej). Regularne korzystanie z tego produktu pozwoli na znaczną poprawę wyglądu skóry. Gdy twarz jest lekko wilgotna od hydrolatu, nałóż na nią olejek, serum albo krem. Możesz także dodawać go do masek złożonych z glinek czy alg, ponieważ skuteczne zwiększają ich działanie.

Hydrolat – jakie ma właściwości?

Przede wszystkim hydrolat ze względu na roślinne pochodzenie doskonale pielęgnuje skórę. Ma zbliżone pH do ludzkiej skóry, więc doskonale sprawdzi się przy pielęgnacji praktycznie każdego rodzaju cery. Ma także znacznie łagodniejszy zapach niż klasyczne olejki eteryczne. Ze względu na słabsze właściwości antybakteryjne, hydrolat bardzo szybko ulega zepsuciu. Dlatego lepiej poszukać produktu, który ma w swoim składzie niewielką ilość konserwantu.

Hydrolat – najpopularniejsze warianty

Jak już wiesz, hydrolat ze względu na swoją delikatność, może być stosowany także w okolicach oczu. Na rynku znajdziesz szereg różnych hydrolatów, które są dopasowane do każdego rodzaju cery. Jakie warianty są najpopularniejsze?

- hydrolat lawendowy – przeznaczony do skóry tłustej, trądzikowej, podrażnionej i dojrzałej. Działa łagodząco i antyoksydacyjnie;

- hydrolat oczarowy – do skóry wrażliwej, naczynkowej czy podrażnionej. Posiada właściwości ściągające i antybakteryjne;

- hydrolat z kwiatu pomarańczy – do skóry z trądzikiem różowatym i do cery mieszanej. Działa przeciwzapalnie i łagodząco.

