Ich dom ma 35 metrów kwadratowych. Pokazali wnętrza

Chociaż mała nieruchomość ma służyć małżeństwu i ich dzieciom głównie w szczycie sezonu letniego, to Gąsienicowie chętnie przyjeżdżają do domku w wolnych chwilach. Niedawno na Instagramie zdradzili, jak wygląda jesień w sadzie dookoła domu oraz jak przygotowują się do sezonu grzewczego.