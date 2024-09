Ich małżeństwo przetrwało dwa lata. "Zaciskałam zęby w nocy"

Marcin Bosak to polski aktor znany między innymi z ról w popularnych serialach, takich jak "Na dobre i na złe" czy "M jak miłość". 9 września 2024 roku Bosak skończył 45 lat.

W życiu prywatnym aktora nie brakowało zawirowań. Jego związki, zarówno z Moniką Pikułą, jak i Marią Dębską, były na świeczniku mediów. Wiele emocji wśród fanów Bosaka wzbudził rozwód z Dębską. Aktorka w jednym z wywiadów poruszyła ten temat. - To była bardzo trudna lekcja - wyznała Magdzie Mołek.

Pierwszą wielką miłość Marcin Bosak poznał jeszcze jako student Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Wraz z Moniką Pikułą doczekał się dwóch synów - Władysława oraz Jana. W udzielanych wywiadach Pikuła podkreślała, że w relacjach zdarza się, że "coś się wypala", jednak ona co do swojego partnera ma pewność. Niestety związek pary przetrwał 15 lat.

Marcin Bosak i Maria Dębska poznali się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2018 roku. Ich relacja rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Dwa lata później para wzięła ślub. Niestety małżeńska sielanka nie trwała zbyt długo. W marcu 2022 roku para wzięła rozwód. Aktorzy starali się rozejść po cichu i długo nie komentowali rozstania w mediach. W sieci nie brakowało jednak spekulacji, co sprawiło, że rozwód był wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Dębska w pewnym momencie przerwała milczenie i otworzyła się przed Magdą Mołek.

Sam aktor nigdy nie odniósł się publicznie do całej sytuacji. Podczas udzielania szybkiego komentarza dla dziennikarki Pudelka powiedział jedynie:

