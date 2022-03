Ich sklepy są bojkotowane. Pracownicy zabrali głos

- Lubię swoją pracę, ale nie ukrywam, że mam kaca moralnego w związku z decyzjami firmy. Choć zdaję sobie, że zapadły one we Francji, a nie w Polsce, to jednak trudno mi się z nimi pogodzić. Boli mnie to, co czytam w internecie, a kiedy wychodzę z pracy, boję się, że usłyszę od kogoś coś przykrego. Tak jakbym to ja zadecydowała, że od teraz będę po "złej stronie" - zwierza się Katarzyna.