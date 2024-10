Każdy z małżonków spełnia się zawodowo. Antonina Turnau ukończyła studia w Krakowskiej Szkole Projektowania Ubioru i początkowo pomagała mężowi w winiarskim biznesie. Marzyła jednak, by stworzyć własną markę modową. To marzenie stało się rzeczywistością, bowiem odcięła się od znanego męża i obecnie działa na własny rachunek, projektując kimona i sprzedając je w swoim butiku.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!