Ida Nowakowska niczym pani wiosna. Wskoczyła w kwiecistą kreację

Ida Nowakowska w wiosennej odsłonie

Była prowadząca "Pytania na śniadanie" postawiła ponadto na czerwoną szminkę, a we włosy wplotła kwiaty, co jeszcze bardziej podkreśliło wiosenny charakter jej stylizacji. Z racji nie za wysokich temperatur taki look można by śmiało uzupełnić jasnymi, zamszowymi botkami i oversizową kurtką jeansową.