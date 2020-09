Ida Nowakowska o kryzysie wiary. "Miałam taki okres, że przestałam wierzyć w Boga"

Ida Nowakowska jest jedną z gwiazd, które chętnie mówią o swojej wierze. Prowadząca " Pytanie na Śniadanie " wielokrotnie podkreślała, że Bóg jest ważny w jej życiu i "tylko Pan akceptuje ją w Pełni". Jednak w jednym z najnowszych wywiadów przyznała, że nawet ona miała poważny kryzys wiary. Wróciła wspomnieniami do 2014 roku. To właśnie wtedy skończyła wydział Filmu i Telewizji oraz Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim. Gdy wszystko układało się idealnie, nagle dowiedziała się, że zmarł jej tata.

Ida Nowakowska miała kryzys wiary

"Po śmierci taty przez dłuższy czas miałam problem, aby wszystko zrozumieć. Miałam taki okres, że przestałam wierzyć w Boga. Czułam, że Pan Bóg powinien mi pomóc, a ja go odpychałam. Było to dla mnie bardzo trudne. Po czasie zrozumiałam, że to część żałoby. Udało mi się zrozumieć wtedy, że śmierć jest dla nas trudna, ale niekoniecznie dla mojego taty. On jest w lepszym miejscu. Po tym upadku zaczęłam wierzyć mocniej i ze zrozumieniem w Boga" – mówiła Nowakowska w rozmowie z portalem Pomponik.pl.