Ida Nowakowska poleciała do USA i zachwyca. Te stylizacje to strzał w dziesiątkę

Później prezenterka zawitała na ważnym wydarzeniu dla Polaków mieszkających w Chicago. To właśnie podczas takiego festynu Polonia mieszkająca za oceanem ma okazję poznać się bliżej, porozmawiać w ojczystym języku i poświętować, nawiązując do swojego pochodzenia. Nowakowska zamieściła relację na InstaStories, pokazując się w kolejnej stylizacyjnej odsłonie. Kamizelka wyszywana we wzory nawiązywała do tradycyjnych góralskich strojów.