Weź spaghetti na cmentarz. Niezwykłe, do czego się przydaje

Pamiętaj o tym, zanim odwiedzisz groby bliskich

Przed 1 listopada warto zapoznać się z rodzajami zniczy, które będą długo paliły się na grobie. Najważniejszym elementem jest wielkość znicza i długość knota. Im większy rozmiar, tym dłużej będzie się on palił. Knot nie powinien być natomiast zbyt gruby oraz przesadnie długi. Pierwszy z nich szybciej się spali, a drugi może zostać łatwo zgaszony przez podmuch wiatru. Opcjonalna długość knota to od 0,5 do 1 cm.